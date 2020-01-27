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27 января 20, 10:23
"Тигрица": Леся Никитюк шокировала своих поклонников
Леся Никитюк
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Известная украинская ведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым фото

Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно ошарашила поклонников, удивила фанатов новым фото. Так, соответствующий снимок появился в Instagram звезды.

Украинская телеведущая отправилась в ОАЭ в в пятизвездочный отель Rixos в Абу-Даби, где она отдыхает и наслаждается отличной погодой.

"Delicious Abu-Dhabi", - подписала фото звезда.

"Леся попроще и скромнее", "Тигрица", "А попа не треснет?", "Абу- Даби, Арабские Эмираты, моя мечта", "Это кофе с золотом в Emirates Palace? Мы так увлеклись прогулками по этому волшебному месту, что забыли про золотой кофе, не попробовали", - комментировали в сети.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.

Также мы сообщали, что обнаженная модель плюс-сайз шокировала откровенными снимками. Эшли Грэм на последнем месяце беременности, устроила фотосессию.
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