Украинская телеведущая Регина Тодоренко взорвала сеть необычным фото на унитазе. Оно появилось на официальной странице звезды в Instagram.





Тодоренко показала провокационное фото, сидя на унитазе в розовой пижаме с брюками и рубашкой. Волосы звезда собрала в небрежный пучок, а на ноги надела теплые сапоги.





В комментарии к снимку Тодоренко написала, что бывает такое настроение, когда все “безразлично”. Для обозначение последнего слова телеведущая использовала эмоджи "какашка".





Подписчики певицы отнеслись к дерзкому фото с юмором, отметив, что она всегда остается "на позитиве".



































