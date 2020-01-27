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27 января 20, 12:37
Регина Тодоренко взорвала сеть необычным фото
Регина Тодоренко
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Телеведущая в пижаме снялась на унитазе, вызвав фурор в комментариях к снимку.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко взорвала сеть необычным фото на унитазе. Оно появилось на официальной странице звезды в Instagram.

Тодоренко показала провокационное фото, сидя на унитазе в розовой пижаме с брюками и рубашкой. Волосы звезда собрала в небрежный пучок, а на ноги надела теплые сапоги.

В комментарии к снимку Тодоренко написала, что бывает такое настроение, когда все “безразлично”. Для обозначение последнего слова телеведущая использовала эмоджи "какашка".

Подписчики певицы отнеслись к дерзкому фото с юмором, отметив, что она всегда остается "на позитиве".









Источник: https://korrespondent.net/
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