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Шоу-бизнес
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27 января 20, 13:08
Брэд Питт посоветовал не искать его в Tinder
Брэд Питт
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Таким образом Брэд посмеялся над неустроенностью личной жизни и сделал отсылку к разводу с Анджелиной Джоли.
На прошлой неделе Брэд Питт получил премию Гильдии актеров как "Лучший актер второго плана" в фильме "Однажды... в Голливуде". На церемонии Питт отличился веселой благодарственной речью со сцены, которой рассмешил весь зал. Первое, что он сказал, когда получил статуэтку, было:

Надо добавить это в мой Tinder.

Недавно в интервью журналу Extra Брэд объяснил, что на самом деле он не сидит в Tinder. 

Я сказал это просто по приколу. Нет, меня там нет. Я даже не знаю, как он работает. Просто подумал, что будет смешно так сказать, — уточнил актер. Шуткой про приложение для знакомств Питт на церемонии не ограничился. Говоря о своей роли в "Однажды... в Голливуде", Брэд иронично отметил:

Давайте будем честны: роль у меня была сложная. Парень, который находится под кайфом, ходит без рубашки и не ладит с женой… Это было сложно. Очень. 

В тот вечер Питт впервые за долгое время встретился на публике со своей бывшей женой Дженнифер Энистон. Звезды поприветствовали друг друга теплыми объятиями, чем привели в восторг поклонников. На волне активных обсуждений инсайдер сообщил, что Питт и Энистон простили друг другу обиды прошлого. По словам источника, Брэд извинился перед Джен за старые ошибки.

Он стал трезвомыслящим человеком и сильно изменился с тех пор, как они встречались. Он сумел заглянуть в себя и провести над собой работу. Он извинился перед Дженнифер за свои "косяки" в отношениях. Признал ошибки и взял ответственность за свои поступки. Это изменило их сегодняшние отношения. Они оба сильно выросли, — сказал инсайдер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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