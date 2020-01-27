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27 января 20, 13:27
Наоми Кэмпбелл удивила эффектной сменой имиджа
Наоми Кэмпбелл
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49-летняя британская модель появилась на вечеринке накануне вручения премий Грэмми в новом образе.
Обычно Наоми Кэмпбелл оказывается в центре внимания благодаря своим эффектным нарядам, которые она подбирает из кутюрных коллекций дизайнеров. Однако на этот раз одежда модели не настолько привлекла внимание журналистов, как ее новая прическа.

На вечеринке Клайва Дэвиса, которая прошла в Голливуде 25 января, она предстала с экстремально короткой стрижкой боб. Именно эта прическа может стать трендом 2020 года, а ее уже активно демонстрирует модель Кайя Гербер. Но, в отличие от своей коллеги Наоми Кэмпбелл не подстригла волосы, а примерила парик.

А вот что касается наряда, то знаменитая манекенщица выбрала белоснежное платье от Stephane Rolland. Платье Наоми Кэмпбелл имело авангардную зону декольте и не менее эффектный низ.

Как известно, после многих лет модельной карьеры Наоми Кэмпбелл жаловалась на состояние своих волос. Красавица не скрывала, что ее прическа далека от идеала, поэтому стилисты выбрали для нее парик с идеальными черными волосами. Именно такой привыкли видеть "черную пантеру" в сети и на светских мероприятиях. Поэтому появление Наоми Кэмпбелл с короткими волосами сильно удивило общественность.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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