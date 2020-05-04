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28 января 20, 10:35
MARUV поделилась фото с отдыха
MARUV
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Певица отправилась на отдых вместе со своим мужем на остров Бали и разгневала своих поклонников.
Украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим именем MARUV, нарвалась на волну критики из-за фото с отдыха. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Певица отдыхает вместе со своим мужем на Бали и показала несколько снимков. Кроме фото на фоне красивых пейзажей, звезда опубликовала снимок со слоном.

Многие пользователи соцсети обвинили MARUV в поддержке эксплуатации животных.

Юзеры спросили, знает ли певица, что "погонщики сидят на шее у слонов целый день с молотком, и бьют их чтобы они двигались"? Хейтеры обвинили певицу в равнодушии и поддержке эксплуатации животных.









Источник: https://korrespondent.net/
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