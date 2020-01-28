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Шоу-бизнес
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28 января 20, 11:07
"Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко пропала без вести
Наталья Андрейченко
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Представители актрисы просят сообщить всех, кто владеет какой-либо информацией о ее нахождении.
Народная артистка РСФСР, вошедшая в историю советского кинематографа благодаря игре в ленте "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике. О том, что Наталья Андрейченко с 25 января 2020 года не выходит на связь, сообщил ее менеджер Ян Трунцев.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на обращение Яна Трунцева в социальных сетях, Наталья Андрейченко еще в субботу, 25 января, покинула дом подруги в Канкуне около трех часов дня. С того времени она не отвечает на телефонные звонки и не выходит на связь. Добавило причин для тревоги то, что накануне актриса жаловалась на плохое самочувствие.

63-летняя Наталья Андрейченко готовилась к запуску нового проекта, на который тратила немало сил. По словам ее агента, подруга Марет заверила, что артистка села за руль своего автомобиля и отправилась домой. Дорога должна была занять час, однако с тех пор от Натальи не удалось получить ни одного сообщения.

"Сейчас мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень волнуемся, чтобы ничего не случилось. Когда будут новости, мы обязательно вам сообщим", – обратился к поклонникам менеджер актрисы.



Напомним, что настоящую популярность на постсоветских просторах Наталье Андрейченко принесла роль в фильме-мюзикле "Мэри Поппинс, до свидания". Она воплотила на экране легендарную няню-волшебницу. Фильмография актрисы достаточно широка. На протяжении длительного времени она жила и творила в США вместе со своим мужем, австрийским актером и режиссером Максимилианом Шеллом. После смерти любимого Наталья вернулась в Россию.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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