Имя Меган Маркл теперь можно использовать как глагол

Нарушение королевских правил и сложение обязанностей герцогов Сассекских не прошли бесследно. Многие британцы возмущены от решения принца Гарри и Меган Маркл, а имя американки даже начали использовать как глагол.





Как сообщает The Guardian, поведение Меган Маркл и ситуация в британской королевской семье повлияли на настроения людей. В сети появились сотни мемов, в которых остроумные юзеры пошутили над отказом герцогов Сассекских от королевских обязанностей. Кроме этого, в английском жаргонном языке ввели глагол to Meghan Markle ("меганмарклить").





Многие британцы убеждены, что именно Меган Маркл была инициатором решения герцогов Сассекских. Поэтому ее имя использовали для образования нового глагола.





Журналисты The Guardian использовали жаргонную словесную конструкцию и показали на практике, где британцы могут использовать ее. По их словам, можно "меганмарклить", когда хочется покинуть неуютную компанию в баре, или же отказаться от встречи с друзьями или коллегами, чтобы избежать утреннего похмелья. Также глагол можно использовать для описания отношений с бывшими возлюбленными или опасения какого-то проекта на работе.





Что известно о сложении королевских обязанностей герцогами Сассекскими?





8 января принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия: что известно о скандале публично объявили, что хотят сложить свои обязанности и жить на собственные средства, не пользуясь деньгами налогоплательщиков. Королевское супруги решили временно поселиться в канадском Ванкувере и жить на две страны. Кроме этого, герцоги отметили, что хотят продолжить работать на благотворительные проекты, где они в течение 2 лет были патронами.





Такое решение ошарашило весь мир. Не меньше удивления оно вызвало и у королевы Елизаветы II, которая узнала об этом после распространения новости в СМИ. Однако после семейных совещаний Ее Величество решила уважать решение внука и его избранницы и фактически дала разрешение на выполнение всех требований герцогов Сассекских.





Мы с моей семьей полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь, как молодая семья. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевской семьи, но мы уважаем и понимаем их желание жить более самостоятельной жизнью, оставаясь неотъемлемой частью моей семьи, – известила королева.





Решение далось Елизавете II очень сложно. Однако, по словам инсайдеров, королева понимает, что за 2 года принц Гарри и Меган Маркл получили повышенное внимание журналистов и общественности и страдали от очередных скандалов.



