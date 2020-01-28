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28 января 20, 12:55
Ирина Шейк прокомментировала расставание с Брэдли Купером
Ирина Шейк
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"Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно", - Ирина Шейк.
Супермодель Ирина Шейк и всемирно известный актер Брэдли Купер расстались еще весной 2019 года, но оба до сих пор не комментировали разрыв. Они уделяют все время работе и воспитанию общей дочери Леи, игнорируя слухи о своих многочисленных романах.

И вот, спустя более полугода, Ирина Шейк прокомментировала свой разрыв с Брэдли Купером в интервью журналу Vogue.

Я думаю, что в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — это просто природа человека. Два прекрасных человека не обязательно смогут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без Б — это новая почва
сказала супермодель.

Супермодель добавила, что она очень сильная и не всем мужчинам подходит этот типаж:

У меня сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью. Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю, почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика. Когда он скончался, я подумала: "Так как я парень, сейчас мое время заботиться о семье". Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, с течением жизни я это переросла, и мне нравится быть женщиной. Но я помню это чувство.
Несмотря на это, ей все равно было трудно после расставания с Брэдли Купером.



Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамой, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: "Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь"
добавила Шейк.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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