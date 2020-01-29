Наталка Карпа - о дочери: "Это наш генерал"

В эксклюзивной рубрике "Первенец в 38" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" певица Наталка Карпа, которая в конце декабря 2019-го впервые стала мамой, поделилась своими эмоциями и хлопотами о новорожденной дочери и призналась, как изменилась ее жизнь после пополнения в семье.





Маленькой дочери Наталки Карпы и героя АТО Евгения Терехова – Злате вот-вот исполнился месяц. Журналисты программы "Ранок з Україною" поздравили счастливую семью, ведь путь к такой долгожданной встрече для звезды на самом деле был довольно нелегкий: в свои 38 лет певица рожала впервые.





Роды у нас были нелегкие, не простые, продолжались почти 12 часов. Мы, можно сказать, прошли все этапы, которые можно пройти. Но когда ее положили мне на руки, она лежала у меня на груди – я просто сдерживала дыхание, я задерживала взгляд, я ее рассматривала, я ее чувствовала, это тепло... это просто сложно передать словами!

призналась Наталка Карпа в эфире канала "Украина".





Все свое время Наталка проводит с дочкой. Они уже привыкли друг к другу, и артистка видит в маленькой Злате черты любимого мужчины.





Ее график очень похож на график нашего папочки. Он у нас после того, как вернулся с фронта, не слишком быстро засыпает и в этом Злата копирует его. Все чаще замечаю, что второй, третий, четвертый час ночи, я сижу, качаю, а у нее глаза круглые: "Мама, развлекай меня!"

говорит Наталка Карпа.





Кроме того, Наталка отметила, что на папу дочка похожа не только характером, но и внешностью. И хотя лицо дочери певица пока скрывает, рассказывать о Злате готова чуть ли не весь день:





Злата Евгеньевна Терехова – это наш генерал! Потому что она правит балом. Это прогулки, это купание, это кормление, это сладкий сон. Она уже привыкла, что у нее есть вечерняя процедура купания. Сначала она очень так робко относилась к ней, а теперь она кайфует, ей нравится.



