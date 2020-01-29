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Шоу-бизнес
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29 января 20, 12:36
Победитель "Голосу країни" попал в ДТП
Иван Ганзера
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Авария произошла по дороге в Полтаву.
Победитель первого сезона вокального шоу "Голосу країни" Иван Ганзера попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге в Полтаву, где должен был состояться его концерт.

Об этом сообщила ведущая Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією".

За рулем автомобиля была жена Ивана. На дороге их подрезал другой автомобиль, в котором были иностранцы арабской внешности. Они не разговаривали ни на украинском, ни на русском языках. Кроме того, они вели себя достаточно агрессивно. 

Супруги прождали полицию полтора часа, но к ним так никто и не приехал. Поэтому ремонтировать автомобиль Ивану Ганзере и его жене придется за свой счет.

Головне, що всі живі й здорові
сказал певец.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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