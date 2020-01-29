Победитель "Голосу країни" попал в ДТП

Победитель первого сезона вокального шоу "Голосу країни" Иван Ганзера попал в дорожно-транспортное происшествие по дороге в Полтаву, где должен был состояться его концерт.





Об этом сообщила ведущая Соломия Витвицкая в своем Telegram-канале "Особливе з Соломією".





За рулем автомобиля была жена Ивана. На дороге их подрезал другой автомобиль, в котором были иностранцы арабской внешности. Они не разговаривали ни на украинском, ни на русском языках. Кроме того, они вели себя достаточно агрессивно.





Супруги прождали полицию полтора часа, но к ним так никто и не приехал. Поэтому ремонтировать автомобиль Ивану Ганзере и его жене придется за свой счет.





Головне, що всі живі й здорові

сказал певец.



