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Шоу-бизнес
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29 января 20, 12:39
Ходят слухи: Иглесиас и Курникова снова станут родителями
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
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Близкий к паре источник утверждает, что теннисистка беременна.
Недавно детям теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса исполнилось два года. Пара воспитывает двойню - сына Николаса и дочь Люси. Но поговаривают, что совсем скоро семью ждет пополнение. Мол, Анна Курникова беременна третьим ребенком.

Такой информацией распологает близкий к паре источник, передает Telemundo.

По словам инсайдеров, Анна Курникова должна родить в марте - якобы Новый год 2020 она встречала на седьмом месяце.

Поклонники пары заподозрили беременность спортсменки еще в декабре 2019-го - тогда они увидели округлившийся живот под просторной курткой. Анна и Энрике не комментируют слухи, так как они предпочитают не выносить личную жизнь напоказ. Первая беременность Курниковой тоже скрывалась до последнего.

Это важно: еще раз напоминаем, что информация о третьей беременности Анны Курниковой - не более чем слух. Никаких подтверждений этому пока что нет.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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