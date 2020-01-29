Ходят слухи: Иглесиас и Курникова снова станут родителями

Недавно детям теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса исполнилось два года. Пара воспитывает двойню - сына Николаса и дочь Люси. Но поговаривают, что совсем скоро семью ждет пополнение. Мол, Анна Курникова беременна третьим ребенком.





Такой информацией распологает близкий к паре источник, передает Telemundo.





По словам инсайдеров, Анна Курникова должна родить в марте - якобы Новый год 2020 она встречала на седьмом месяце.





Поклонники пары заподозрили беременность спортсменки еще в декабре 2019-го - тогда они увидели округлившийся живот под просторной курткой. Анна и Энрике не комментируют слухи, так как они предпочитают не выносить личную жизнь напоказ. Первая беременность Курниковой тоже скрывалась до последнего.





Это важно: еще раз напоминаем, что информация о третьей беременности Анны Курниковой - не более чем слух. Никаких подтверждений этому пока что нет.



