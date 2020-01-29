Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

Осенью 2019 стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся. Публика была шокирована новостью, ведь пара регулярно блистала на обложках глянцевых журналов и делилась секретами счастливой семейной жизни.





Ни шоумен, ни его супруга не комментировали личную жизнь, однако недавно в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Елена Войченко рассказала, какой была их семейная жизнь на самом деле.





Так, супруга Владимира Остапчука заявила, что телеведущий ей изменял. Впервые это произошло после Евровидения 2017. Тогда конкурс проходил в Украине, а Владимир Остапчук, вместе с Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко, стал его ведущим. Международная популярность после долгих лет неудачных попыток стать успешным в Украине принесла шоумену уверенность в себе.













"Это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, а и от мужчин. Наконец я такой классный, все увидели. Ага, женщины, нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна. Новая, старая – никакая не нужна. Мне никто не нужен, потому что я крутой", – делится Елена.





Пока все говорили о стремительном взлете карьеры Владимира Остапчука, а сам он в кругу семьи улыбался всем с обложек глянцевых журналов, на самом деле они с женой переживали кризис в отношениях. По словам Елены, после Евровидения 2017 Остапчук ушел из семьи к другой женщине. Это была первая измена Владимира, о которой узнала его жена.













"Человек мне сказал: "Нет, я хочу изменить свою жизнь кардинально полностью, уйти к другому человеку. Но потом прошло буквально две недели и расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И это не хочу, и это не хочу. И здесь и Мухаммед пишет, может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате. И в какой-то момент, наверное, все-таки понял, что хочу семью. И на этом этапе сказала – ок, такое может быть, я такое допускаю, что человек может ошибаться, делать ошибку", – говорит Елена Войченко.





О том, что Владимир изменил жене, не знали даже родные. Елена простила мужа. А вскоре узнала, что беременна во второй раз. Казалось, рождение сына Эвана должно было окончательно помирить пару. Однако все пошло не так.



