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30 января 20, 12:12
Известная DJ покончила с собой после расставания
DJ Люси Стоун
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Музыкант выбросилась из многоэтажного дома из-за несчастной любви. Инцидент долго скрывали от общественности.
Известный DJ Люси Стоун покончила с собой после расставания с парнем. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что инцидент произошел еще 4 сентября 2019 года, но обстоятельства смерть звезды тщательно скрывали.

После расставания с возлюбленным по имени Андре, с которым женщина была в отношениях пять лет, Стоун начали посещать суицидальные мысли. Девушка взяла больничный на неделю и написала родным, что не может перестать думать о смерти.

Музыкант выпрыгнула с 14 этажа спустя два дня после расставания. Инцидент произошел на северо-западе Лондона в Хэмпстеде. Сообщается, что Стоун скончалась на месте, а опознать ее смогли только благодаря татуировкам.

Знакомые девушки отмечают, что 38-летняя DJ была на пике карьеры. Она стала популярной благодаря игре в культовом клубе Лондона Ministry of Sound. Также Стоун выступала на крупных мероприятиях в Абу-Даби и Дубае.











Источник: https://korrespondent.net/
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