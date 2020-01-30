Известная DJ покончила с собой после расставания

Известный DJ Люси Стоун покончила с собой после расставания с парнем. Об этом пишет The Mirror.





Сообщается, что инцидент произошел еще 4 сентября 2019 года, но обстоятельства смерть звезды тщательно скрывали.





После расставания с возлюбленным по имени Андре, с которым женщина была в отношениях пять лет, Стоун начали посещать суицидальные мысли. Девушка взяла больничный на неделю и написала родным, что не может перестать думать о смерти.





Музыкант выпрыгнула с 14 этажа спустя два дня после расставания. Инцидент произошел на северо-западе Лондона в Хэмпстеде. Сообщается, что Стоун скончалась на месте, а опознать ее смогли только благодаря татуировкам.





Знакомые девушки отмечают, что 38-летняя DJ была на пике карьеры. Она стала популярной благодаря игре в культовом клубе Лондона Ministry of Sound. Также Стоун выступала на крупных мероприятиях в Абу-Даби и Дубае.











































