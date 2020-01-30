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Шоу-бизнес
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30 января 20, 12:36
Дочь Милы Йовович очень похожа на маму (ФОТО)
Мила Йовович
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Пока 12-летняя Эвер охотно позировала перед фотографами, демонстрируя свой новый имидж, журналисты обратили внимание на сходство с ее звездной мамой.
Несколько месяцев назад Мила Йовович позволила дочери кардинально изменить свой имидж. Школьница перекрасила волосы в голубой цвет, что охотно продемонстрировала в сети. Но пока хейтеры засыпали страницу актрисы гневными комментариями, Эвер Андерсон в таком имидже снялась для нового выпуска журнала Love Magazine.

Актриса не скрывала своей гордости от успехов свое дочери и написала милое сообщение в сети.

Несколько месяцев назад Эвер Андерсон, которая является первенцем Милы Йовович, решила кардинально Мила Йовович позволила дочери кардинально изменить свой имидж: фото сменить имидж. Школьница перекрасила волосы в голубой цвет, что охотно продемонстрировала в сети. Но пока хейтеры засыпали страницу актрисы гневными комментариями, Эвер Андерсон в таком имидже снялась для нового выпуска журнала Love Magazine.



Актриса не скрывала своей гордости от успехов свое дочери и написала милое сообщение в сети.

"Эвер стала звездой обложки Love Magazine. Незабываемо! Обложка и фотографии такие же магические, как и она, я так горжусь своей маленькой сказочной девочкой, потому что она не только идет за своими мечтами быть актрисой, работая настойчиво, участвуя в пробах и получая удивительные оценки в школе ... Когда-то мы с вашим отцом всегда учили, что мечтать о большом – лишь небольшая часть битвы. Настойчиво работать и соблюдать дисциплину, чтобы осуществить эти большие мечты – настоящий секрет успеха, и ты этому научилась, дитя! " – написала Мила Йовович.



Как известно, Эвер – не единственная дочь голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович. Звезда также воспитывает 4-летнюю Дешиел и ожидает появление третьего ребенка.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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