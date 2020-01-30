Полиция задержала грузина, который ограбил MARUV

Полиция задержала гражданина Грузии, которого подозревают в ограблении украинской певицы MARUV. Вечером 11 января он вместе с сообщником отключил сигнализацию, разбил стекло и выдернул сумочку артистки. В ней находились все ее документы и подарки для родных людей.





Сейчас вор находится под арестом, но может выйти на свободу под залог размером в 630 тысяч грн. Кража квалифицируется как в "особо крупных размерах".





Как стало известно изданию "КП в Украине", украденные вещи оценивают более чем в два миллиона гривен. В украденной сумке MARUV были:





4000 евро, 2000 долларов, 5000 рублей, 2000 албанских леков, 2000 дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, банковские карточки;

Два золотых перстня, четыре золотых браслета, золотая цепочка;

Сережки с бриллиантами, перстень с камнем, перстень с мелкими камешками, большой перстень, украшенный мелкими бриллиантами;

Серебряные сережки с камнями, серьги под золото, якорная цепочка с кулоном, три мужские браслета из кожи и золота - брендовая бижутерия.





Всего воры украли украшений на сумму 2 372 754 гривны.



