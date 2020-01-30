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30 января 20, 13:04
Полиция задержала грузина, который ограбил MARUV
MARUV
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Личные вещи вытащили из машины певицы.
Полиция задержала гражданина Грузии, которого подозревают в ограблении украинской певицы MARUV. Вечером 11 января он вместе с сообщником отключил сигнализацию, разбил стекло и выдернул сумочку артистки. В ней находились все ее документы и подарки для родных людей.

Сейчас вор находится под арестом, но может выйти на свободу под залог размером в 630 тысяч грн. Кража квалифицируется как в "особо крупных размерах".

Как стало известно изданию "КП в Украине", украденные вещи оценивают более чем в два миллиона гривен. В украденной сумке MARUV были:

4000 евро, 2000 долларов, 5000 рублей, 2000 албанских леков, 2000 дирхамов (валюта ОАЭ), 200 гривен, банковские карточки;
Два золотых перстня, четыре золотых браслета, золотая цепочка;
Сережки с бриллиантами, перстень с камнем, перстень с мелкими камешками, большой перстень, украшенный мелкими бриллиантами;
Серебряные сережки с камнями, серьги под золото, якорная цепочка с кулоном, три мужские браслета из кожи и золота - брендовая бижутерия.

Всего воры украли украшений на сумму 2 372 754 гривны. 

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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