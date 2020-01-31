Певица Сиара станет мамой в третий раз (ФОТО)

Популярная американская певица, актриса, модель и продюсер Сиара имеет двоих детей. На днях артистка заявила о своей третьей беременности.





Знаменитость дважды выходила замуж. От первого брака с рэпером Фьючером она воспитывает сына Фьюче Захира Вилберна.





В 2016 году Сиара пошла под венец с футболистом Расселом Уилсоном. У супругов есть дочь Сиенна и сейчас они ждут пополнения в семье. Об этом певица заявила, опубликовав фото на своей инстаграм-странице.





На фотографии, которую обнародовала 34-летняя знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы. Распущенные волосы придают ей привлекательности, а бикини подчеркивает соблазнительную фигуру Сиары.





"Номер 3", – коротко прокомментировала фото певица.











