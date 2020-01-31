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31 января 20, 14:06
Певица Сиара станет мамой в третий раз (ФОТО)
Сиара
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В семье Сиары и Расселла Уилсона ожидается пополнение!
Популярная американская певица, актриса, модель и продюсер Сиара имеет двоих детей. На днях артистка заявила о своей третьей беременности.

Знаменитость дважды выходила замуж. От первого брака с рэпером Фьючером она воспитывает сына Фьюче Захира Вилберна.

В 2016 году Сиара пошла под венец с футболистом Расселом Уилсоном. У супругов есть дочь Сиенна и сейчас они ждут пополнения в семье. Об этом певица заявила, опубликовав фото на своей инстаграм-странице. 

На фотографии, которую обнародовала 34-летняя знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы. Распущенные волосы придают ей привлекательности, а бикини подчеркивает соблазнительную фигуру Сиары.

"Номер 3", – коротко прокомментировала фото певица.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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