Принцесса Диана написала принцам Уильяму и Гарри письмо

Фотографией этой эксклюзивной записи поделились в сети. Письмо, которое покойная леди Ди написала от руки за год до смерти, обнародовал ее бывший дворецкий Пол Баррел. К фотографии письма дворецкий Дианы добавил также ее снимок с маленькими Уильямом и Гарри.





"Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мной семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность", – сказала принцесса Диана в письме.





Пол Баррел на своей странице в инстаграме распространил сообщение, в котором отметил, что опубликовал этот файл только сейчас, потому что не помнил о ним раньше. Он вспомнил об этих словах леди Ди только после того, как принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении своих королевских обязанностей.













"В момент, когда Гарри и Меган вступают в новую жизнь, мне вспоминается пронзительное послание принцессы Дианы, которые она адресовала своим сыновьям много лет назад. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые сегодня так же актуальны, как и тогда, когда она писала их – более 24 лет назад", – говорит Пол.



