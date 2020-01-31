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31 января 20, 14:50
Владимир Остапчук прокомментировал заявление своей жены
Владимир Остапчук
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Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. После официального развода бывшая жена шоумена рассказала скандальные подробности их семейной жизни.
Владимир также не остался в стороне и прокомментировал признание Елены.

Скандальное интервью Елены Войченко вызвало большой ажиотаж. Женщина рассказала, почему их семья распалась после многих лет супружеской жизни. Владимир высказал свою точку зрения на инстаграм-странице.

В публикации Остапчук отметил, что знает, что подтолкнуло Елену на такой шаг. Также добавил, что понимает ее и благодарит за годы, которые они прожили вместе и общих детей.

"Для меня так же, как и для вас это видео стало шокирующим. Я никогда не хотел бы, чтобы личные отношения двух людей обсуждала вся страна. Хотя я достаточно публичная личность, но есть зона безопасности, за которой начинаются сценарии ток-шоу, взаимных обвинений и другого ужаса. А этого я не пожелал бы и врагу. Все эти 5 месяцев до сегодняшнего дня я не распространял информацию относительно нашего развода и до сих пор считаю, что от такого поворота событий больше всего пострадают наши милые детки. Но я могу понять и в какой-то степени оправдать такой эмоциональный поступок Елены. Это женская обида и злость. Потому что мы знакомы 17 лет, потому что мы были вместе почти 14 лет и, возможно, она еще не привыкла к новому статусу и самостоятельной жизни. Вот и решилась на отчаянный шаг", – написал Владимир Остапчук.

Шоумен сказал, что всеми подробностями о разводе поделится с Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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