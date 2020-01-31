Семейная идиллия на новом снимке Регины Тодоренко

Регина Тодоренко - не только успешная ведущая, но еще и любящая жена и заботливая мать. В социальных сетях девушка часто показывает поклонникам свою семью - мужа Влада Топалова и сына Михаила. При этом ведущая не стесняется показывать даже такой интимный процесс как кормление грудью.





Недавно Регина Тодоренко в очередной раз растрогала поклонников семейным снимком. На черно-белой фотографии ведущая запечатлена с мужем и сыном, и выглядят они очень счастливыми!













Моя семья - моя крепость. Дай Бог всем такого счастья

подписала снимок Регина Тодоренко.



