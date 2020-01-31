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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 января 20, 15:04
Семейная идиллия на новом снимке Регины Тодоренко
Регина Тодоренко
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Ведущая позирует вместе с мужем и маленьким сыном.
Регина Тодоренко - не только успешная ведущая, но еще и любящая жена и заботливая мать. В социальных сетях девушка часто показывает поклонникам свою семью - мужа Влада Топалова и сына Михаила. При этом ведущая не стесняется показывать даже такой интимный процесс как кормление грудью.

Недавно Регина Тодоренко в очередной раз растрогала поклонников семейным снимком. На черно-белой фотографии ведущая запечатлена с мужем и сыном, и выглядят они очень счастливыми!



Моя семья - моя крепость. Дай Бог всем такого счастья
подписала снимок Регина Тодоренко.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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