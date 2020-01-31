Дочь Билла Гейтса выходит замуж

Дочь основателя Microsoft и одного из самых богатых людей в мире - Билла Гейтса - выходит замуж. Наэль Нассар, возлюбленный 23-летней Дженнифер Гейтс, сделал ей предложение руки и сердца.





Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Предложение было сделано во время отдыха в горах. Дженнифер явно не ожидала такого поворота событий и была очень удивлена.













Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал в прошлые выходные, удивив меня в самом значимом для нас месте. Я не могу дождаться, чтобы вместе провести остаток жизни, учась, развиваясь, смеясь и любя друг друга. Да, в миллион раз больше, чем прежде

написала Дженнифер Гейтс.





Своими эмоциями поделился и Наэль Нассар:





Она сказала "да"! Я чувствую себя самым везучим и счастливым человеком в мире. Дженн, ты все, что я только мог себе представить. Я не могу дождаться, чтобы продолжить расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себе свою жизнь без тебя. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и благодарю тебя за то, что рядом с тобой каждый день кажется мне сказкой.













Отметим, что Дженнифер и Наэль встречаются уже несколько лет. Они познакомились в Стэнфорде на факультете экономики и менеджмента, где вместе учились. Нассар профессионально занимается верховой ездой - на одной из скачек он даже выиграл миллион долларов. Его родители управляют фирмой по архитектуре и дизайну в Кувейте. Дженнифер также любит покататься на лошадях и принимает участие в соревнованиях.











