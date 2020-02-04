Брэд Питт не приехал на премию BAFTA

Голливудский актер Брэд Питт проигнорировал приглашение на церемонию британской премии BAFTA, поскольку имел возможность наладить отношения со своим сыном Мэддоксом. Подросток приехал домой из Южной Кореи, поэтому у отца появилась возможность встретиться с ним.





Как сообщает The Daily Mail, на днях 18-летний Мэддокс приехал в имение своей звездной мамы Анджелины Джоли. Парень учится в Южной Корее и крайне редко проводит время в США, поэтому, по словам инсайдеров, Брэд Питт не мог упустить этот шанс, чтобы наладить общение с усыновленным ребенком. Актер срочно отменил свое участие в церемонии BAFTA в Лондоне, зная, что ему будут вручать награду.





Мэддокс дал Брэду возможность поговорить, и он все бросил. Быть отцом – важнейшее дело для него в жизни, и он сделает все, чтобы наладить отношения с сыном, – рассказал инсайдер.





Общение Брэда Питта и Мэддокса ухудшились в 2016 году. Тогда актер имел громкий скандал со своей женой Анджелиной Джоли на борту частного самолета. Мэддокс вступился за звездную маму, которая впоследствии утверждала, что в пылу Питт даже ударил подростка. Однако позже это обвинение опровергли. Но даже после официального развода родителей Мэддокс не захотел продолжать общение с Брэдом Питтом и игнорировал его приглашения для беседы.





Шестеро детей Брэда Питта и Анджелины Джоли, трое из которых являются биологическими, живут в Лос-Анджелесе в доме матери. После судебной тяжбы актер все же получил возможность общаться с ними, поэтому также часто проводит время с потомками. Однако охотно идут на контакт только биологические дети актера – 11-летние Вивьен и Нокс и 13-летняя Шайло. Инсайдеры уверяют, что Анджелина Джоли годами настраивала потомков против Брэда Питта, поэтому неудивительно, что дети не хотят общения с отцом.



