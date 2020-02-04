Тейлор Свифт подогрела слухи о помолвке с Джо Элвином

В биографическом фильме "Мисс Американа" певица появилась с кольцом на безымянном пальце.





В Сети обсуждают возможную помолвку Тейлор Свифт и ее бойфренда Джо Элвина. Поводом для слухов стал новый биографический фильм о певице, который вышел на Netflix. В некоторых кадрах Тейлор сидит на диване, обсуждает политику и активно жестикулирует. А на безымянном пальце ее левой руки красуется массивное кольцо с бриллиантами.





Элвин также появляется в этом фильме, в одной из сцен он обнимает Тейлор. Сама пара о помолвке пока ничего не говорила.





Пара отличается чрезвычайной секретностью в вопросах личной жизни. В недавнем интервью Guardian Тейлор объяснила, что не говорит публично о Джо, чтобы сохранять границу между ее профессиональной и личной жизнью.





Я поняла, что если заговорю о своих отношениях, то люди поймут, что это можно обсуждать, и начнут обсуждать. Здесь проходит граница, здесь я управляю своей жизнью, — отметила она.





Также недавно Тейлор возмутилась тем, что незамужних женщин донимают вопросами о свадьбе. Ее в том числе. По мнению певицы, "женщины — не инкубаторы", и подгонять их к замужеству — грубо и некрасиво.





Как только женщине исполняется 25, ее начинают донимать вопросом, когда она создаст семью. Это немного грубо. Мы можем сказать: эй, мы вообще-то больше, чем инкубаторы. Не надо донимать человека такими вопросами только потому, что это женщина и ей уже за 20, — сказала 30-летняя Свифт и отметила, что не считает взросление "медленной деградацией и движением к смерти".



