Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.39
USD
24.80
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 февраля 20, 11:58
Тейлор Свифт подогрела слухи о помолвке с Джо Элвином
Тейлор Свифт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Отношения Элвина и Свифт продолжаются уже несколько лет.
В биографическом фильме "Мисс Американа" певица появилась с кольцом на безымянном пальце.

В Сети обсуждают возможную помолвку Тейлор Свифт и ее бойфренда Джо Элвина. Поводом для слухов стал новый биографический фильм о певице, который вышел на Netflix. В некоторых кадрах Тейлор сидит на диване, обсуждает политику и активно жестикулирует. А на безымянном пальце ее левой руки красуется массивное кольцо с бриллиантами.

Элвин также появляется в этом фильме, в одной из сцен он обнимает Тейлор. Сама пара о помолвке пока ничего не говорила.

Пара отличается чрезвычайной секретностью в вопросах личной жизни. В недавнем интервью Guardian Тейлор объяснила, что не говорит публично о Джо, чтобы сохранять границу между ее профессиональной и личной жизнью.

Я поняла, что если заговорю о своих отношениях, то люди поймут, что это можно обсуждать, и начнут обсуждать. Здесь проходит граница, здесь я управляю своей жизнью, — отметила она.

Также недавно Тейлор возмутилась тем, что незамужних женщин донимают вопросами о свадьбе. Ее в том числе. По мнению певицы, "женщины — не инкубаторы", и подгонять их к замужеству — грубо и некрасиво.

Как только женщине исполняется 25, ее начинают донимать вопросом, когда она создаст семью. Это немного грубо. Мы можем сказать: эй, мы вообще-то больше, чем инкубаторы. Не надо донимать человека такими вопросами только потому, что это женщина и ей уже за 20, — сказала 30-летняя Свифт и отметила, что не считает взросление "медленной деградацией и движением к смерти".

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Меган Маркл и принц Гарри вспомнили о самом счастливом дне
Брэд Питт прокомментировал слухи о своих романах
Мадонна показала 26-летнего возлюбленного (ФОТО)
Слава Каминская закрутила роман с украинским актером
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мама Кузьмы "Скрябина" рассказала о сходстве сына и внучки
noimageОльга Фреймут впервые показала лицо своей младшей дочери
noimageБрэд Питт не приехал на премию BAFTA
noimageЛеди Гага закрутила роман с бизнесменом (ФОТО)
Лента новостей