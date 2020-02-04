Ольга Фреймут впервые показала лицо своей младшей дочери

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая недавно отдохнула с семьей в Абу-Даби, впервые показала лицо своей младшей дочери Евдокии.





Два с половиной года ведущая скрывала лицо малышки и наконец-то решилась поделиться самым сокровенным с поклонниками. Так, портрет Евдокии украсил новую книгу Оли Фреймут под названием "Немовля".





























Материнство - далеко не гламурне заняття. Ця книга підстрахує навіть досвідчених батьків, бо має зручну структуру, продумана до дрібниць. "Немовля" - це практичні поради з мого щоденника. Так відверто про материнство я ще нікому ніколи не розповідала. Книга написана разом зі заслуженим лікарем України Наталею Кундіною

говорит Ольга Фреймут.





Отметим, что Ольга Фреймут является матерью троих детей - 13-летней Златы, 3-летнего Валерия и 2-летней Евдокии. Отцом двоих младших детей является Владимир Локотко.



