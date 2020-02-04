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4 февраля 20, 12:30
Мама Кузьмы "Скрябина" рассказала о сходстве сына и внучки
Андрей Кузьменко
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Какие воспоминания о сыне будет хранить всю жизнь мама Андрея Кузьменко.
В воскресенье, 2 февраля, исполнилось пять лет со дня смерти лидера украинской группы Скрябин Андрея Кузьменко. В эксклюзивной рубрике программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" о роли матери в жизни известных мужчин, мама Кузьмы "Скрябина" откровенно рассказала, как смогла стать для сына лучшим другом и какие воспоминания о нем будет хранить всю жизнь.

Кузьма Скрябин – легендарный музыкант, талантливый писатель, необычайный друг. Вдова Андрея, Светлана, всегда говорила, что они были не просто парой, а прежде всего, хорошими друзьями. Так и с дочкой Барбарой. Ну, а для своей мамы Андрей остается лучшим в мире сыном. В этом году Андрею исполнилось бы 51, по этому поводу Ольга Кузьменко гостеприимно пригласила журналистов "Ранку з Україною" к себе домой и угостила любимыми блюдами музыканта, а именно литовским борщом и голубцами с тертым картофелем. За столом женщина вспомнила, как неразлучны они были.

Такое было впечатление, что друг без друга никак не могли. Очень плохо он переносил ясли, садик. Он же в школу ходил далеко, наверное, полтора километра нужно было идти. Так мы ходили вместе в первый и второй класс, он никогда не стеснялся, что идет с мамой. Не было понятия, чтобы он с кем-то дрался в школе или на улице. Он никогда не играл в футбол. Не понимал этой толкотни
вспоминает мама Кузьмы Ольга Кузьменко в эфире канала "Украина".

В футбол не играл, но на велосипеде мог гонять дни на пролет. Спорт спортом, но еще и музыкальная школа. Ольга Михайловна, как преподаватель музыки, не могла позволить Андрею игнорировать занятия. Ради него даже придумала специальную "методику". Но подход сына к музыке женщина серьезно не воспринимала. И хотя настояла на том, чтобы Андрей поступил в медицинский институт, не становилась на пути творческой реализации. Поэтому, когда парень занял третье место на фестивале "Червона рута", решился на переезд в Киев. Ехал не один – уже с женой Светланой.

Но был один разговор с сыном, который Ольга вспоминает, как будто это было вчера, – когда он приехал, и вместо кухни попросил маму посидеть с ним в машине. Тогда он рассказал ей, как чуть не погиб.

Когда он ехал из Яремче в Ивано-Франковск, сократил дорогу через какой-то лесной просек. И там не то шины, не то торф горел – было полно дыма. И еще лесовоз ехал напротив, никто ничего не видел. Так была написана песня "Мам". И я сказала: "Очевидно, правильно мы с тобой поступили, что ты написал такую ​​оду маме. Подумать, что это будет такой хит, я даже и не могла
сказала Ольга.

Хит – потому что все в песне правда. И даже строка: "тижнями їй не дзвонив" имеет свою историю.

Не по нашей с ним вине. Была недоговоренность какая-то – совсем третьи люди что-то не то сказали. И Андрей мне сказал что-то не так, что мне не понравилось. Я ему не звонила, а он мне. И так пару неделек выдержали – это было так, будто всю жизнь! Так, что вылилось в песню
рассказала мама Кузьмы.

Больше такой паузы в их разговорах никогда не было до 2015 года. Тогда 2 февраля Андрей погиб в ужасной аварии.

Андрея забыть и заменить невозможно, но у Ольги Михайловны теперь есть новый лучший друг, который очень похож на ее сына. Это внучка Барбара – Бася. Девушка так же, как когда-то ее папа, звонит бабушке каждый день. Ольга Михайловна мечтает, чтобы ее внучка была не просто счастливой, но и уверенным, самодостаточным человеком. Так она воспитывала и своего Андрея. Кузьма – это легенда, а для Ольги Михайловны он остается лучшим в мире сыном.



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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