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7 февраля 20, 13:17
Охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия работы
Принц Гарри и Меган Маркл
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Один за другим помощники принца Гарри и Меган Маркл подают в отставку, утверждая, что устали от выходок пары. На днях это подтвердили и охранники супругов.
Как сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров, герцоги Сассекские переехали в Канаду в сопровождении своих королевских охранников из Скотленд-Ярда. Полицейские сопровождают супругов во время будничных и официальных выходов, а также находящихся в их доме, чтобы защитить в случае нападения. До сих пор охранники не жаловались на условия работы, однако теперь решили рассказать, насколько сложно им работать с Гарри и Меган.

Американка превратила их работу в службу доставки. По указаниям пары, полицейские со стажем должны выносить мусор, ходить за покупками в магазин и доставлять еду в поместье. От этого мужчины не в восторге и планируют уволиться, оставив принца Гарри и Меган Маркл без охраны.

"Они ходят за продуктами и выносят мусор. Они – офицеры охраны и должны заниматься исключительно защитой, а не выполнять разные поручения. Они сыты по горло герцогами Сассекскими", – рассказал аноним.

Кроме этого, инсайдер признался, что охранники проходят специальную подготовку перед тем, как прийти на работу в королевскую семью. Психологи учат их правильно реагировать на просьбы представителей монархии и быть преданными своим работодателям. Поэтому это уникальный случай, когда полицейские решили рассказать, что происходит за закрытыми дверями дома герцогов и какую работу они выполняют на службе. Следовательно это означает, что герцоги Сассекские потеряли уважение в глазах наемников.

"Сколько раз вы слышали, как охранник, который работает с королевской семьей, говорит, что они надоели? Правильно, никогда. Это часть их подготовки, в которой включена абсолютная верность и благоразумие, что не позволяет разговоры о частной жизни представителей монархии. Если команда, охраняющая принца Гарри и Меган, возвращается назад, потому что им надоело выполнять функции помощников, – принести чашечку кофе или собрать продуктовые товары – то я бы сказал, что доверие между полицией и герцогами разрушено", – заявил инсайдер.

Полицейские не первые, кто сетовали на невыносимые условия труда. Ранее частный пилот королевской семьи заявлял, что превратился в обычного курьера. Даже среди ночи мужчину будили, чтобы доставить тогда еще беременной Меган Маркл продукты. После десятков лет работы с королевской семьей пилот уволился.

"Это наглядно демонстрирует, что специалисты не могут долго работать с Меган. У нее постоянно появляются дополнительные требования, многие из которых возмущают. К профессиональному пилоту относились как к курьеру, а не как к мастеру своего дела", – поделился инсайдер.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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