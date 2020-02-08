Охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия работы

Как сообщает The Sun со ссылкой на инсайдеров, герцоги Сассекские переехали в Канаду в сопровождении своих королевских охранников из Скотленд-Ярда. Полицейские сопровождают супругов во время будничных и официальных выходов, а также находящихся в их доме, чтобы защитить в случае нападения. До сих пор охранники не жаловались на условия работы, однако теперь решили рассказать, насколько сложно им работать с Гарри и Меган.





Американка превратила их работу в службу доставки. По указаниям пары, полицейские со стажем должны выносить мусор, ходить за покупками в магазин и доставлять еду в поместье. От этого мужчины не в восторге и планируют уволиться, оставив принца Гарри и Меган Маркл без охраны.





"Они ходят за продуктами и выносят мусор. Они – офицеры охраны и должны заниматься исключительно защитой, а не выполнять разные поручения. Они сыты по горло герцогами Сассекскими", – рассказал аноним.





Кроме этого, инсайдер признался, что охранники проходят специальную подготовку перед тем, как прийти на работу в королевскую семью. Психологи учат их правильно реагировать на просьбы представителей монархии и быть преданными своим работодателям. Поэтому это уникальный случай, когда полицейские решили рассказать, что происходит за закрытыми дверями дома герцогов и какую работу они выполняют на службе. Следовательно это означает, что герцоги Сассекские потеряли уважение в глазах наемников.





"Сколько раз вы слышали, как охранник, который работает с королевской семьей, говорит, что они надоели? Правильно, никогда. Это часть их подготовки, в которой включена абсолютная верность и благоразумие, что не позволяет разговоры о частной жизни представителей монархии. Если команда, охраняющая принца Гарри и Меган, возвращается назад, потому что им надоело выполнять функции помощников, – принести чашечку кофе или собрать продуктовые товары – то я бы сказал, что доверие между полицией и герцогами разрушено", – заявил инсайдер.





Полицейские не первые, кто сетовали на невыносимые условия труда. Ранее частный пилот королевской семьи заявлял, что превратился в обычного курьера. Даже среди ночи мужчину будили, чтобы доставить тогда еще беременной Меган Маркл продукты. После десятков лет работы с королевской семьей пилот уволился.





"Это наглядно демонстрирует, что специалисты не могут долго работать с Меган. У нее постоянно появляются дополнительные требования, многие из которых возмущают. К профессиональному пилоту относились как к курьеру, а не как к мастеру своего дела", – поделился инсайдер.



