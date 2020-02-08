Наталка Карпа крестила дочь (ФОТО)

В конце 2019 года украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Артистка родила девочку, которую назвала Златой. А уже в четверг, 6 февраля, исполнительница организовала крестины малышки.





"Это очень долгожданный ребенок", - Наталка Карпа





Как сообщила в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая, подруга Наталки Карпы, крестным отцом Златы стал лидер группы Антитіла Тарас Тополя.





У Тараса Тополі з’явилася донечка. Ми щойно були на неймовірному душевному таїнстві хрещення Злати у Патріаршому соборі Воскресіння Хрестового. У Златочки тепер є ангели-охоронці і четверо хрещених! Зокрема, донечка Наталки Карпи і Євгена Терехова стала першою хрещеною донечкою у Тараса Тополі. Він давно мріє про доцю, і зізнався мені, що має надію, що незабаром Бог дасть і свою

написала Соломия.



































