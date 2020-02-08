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7 февраля 20, 13:44
Наталка Карпа крестила дочь (ФОТО)
Наталка Карпа
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Крестным отцом малышки стал Тарас Тополя.
В конце 2019 года украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой. Артистка родила девочку, которую назвала Златой. А уже в четверг, 6 февраля, исполнительница организовала крестины малышки.

"Это очень долгожданный ребенок", - Наталка Карпа

Как сообщила в своем Telegram-канале Соломия Витвицкая, подруга Наталки Карпы, крестным отцом Златы стал лидер группы Антитіла Тарас Тополя.

У Тараса Тополі з’явилася донечка. Ми щойно були на неймовірному душевному таїнстві хрещення Злати у Патріаршому соборі Воскресіння Хрестового. У Златочки тепер є ангели-охоронці і четверо хрещених! Зокрема, донечка Наталки Карпи і Євгена Терехова стала першою хрещеною донечкою у Тараса Тополі. Він давно мріє про доцю, і зізнався мені, що має надію, що незабаром Бог дасть і свою
написала Соломия.









Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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