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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 февраля 20, 13:58
Жена Владимира Остапчука рассказала о его любовнице
Елена Войченко
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Елена Войченко знает, с кем состоит в отношениях Владимир Остапчук.
Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук разводится с супругой Еленой Войченко. Некогда красивая пара сейчас не может найти компромисс и объявили друг другу информационную войну. Так, по словам Елены, причина развода – измены Владимира. В свою очередь, Остапчук утверждает, что хранил верность жене.

Однако выяснилось, что сейчас Владимир Остапчук состоит в новых отношениях, хотя точка в бракоразводном процессе еще не поставлена. Так, по информации "Зіркового шляху", любовницей Остапчука стала 33-летняя нотариус по имени Кристина. Судя по всему, пара познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А молодая женщина была подружкой невесты.

Об их связи также свидетельствуют опубликованные в Instagram кадры, на которых Владимир и Кристина позируют в Буковеле и Куршевеле в одно и то же время (смотрите в сюжете выше). А в среду вечером практически в одно и то же время совпали их instastories. Кристина и Владимир выложили сначала почти идентичные видео из раздевалки одного и того же загородного комплекса для отдыха. А потом и видео со СПА того же комплекса.

Стоит также отметить, что под постом самого Владимира в Instagram старшая дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская уже после выхода его версии интервью оставила сообщение, в котором отметила, что якобы известный телеведущий встречается с женщиной-нотариусом.

"...и уйти в никуда – очень смешно. Лучше бы своей нотариусу-юристке сказал, чтобы меньше хвасталась. Противно, когда мужик себя так ведет... Особенно с детьми...", – написала Ровинская.

Чтобы не гадать лишний раз, журналисты напрямую попросили прокомментировать все совпадения пока официальную жену шоумена.

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый, пожалуй, если не больше, по очереди. Я не хочу это комментировать. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю эту. Мы знаем человека, о котором говорим", – сказала Елена.

Владимир и Кристина пока не прокомментировали информацию о романе. Похоже, ставить точку в этой истории еще рано. Но уже очевидно – это будет самый громкий развод этого года.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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