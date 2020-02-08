Евровидение 2020. Когда смотреть первый полуфинал нацотбора

8 февраля состоится первый полуфинал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020. Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 22 февраля.

Будут выступать восемь участников: [O], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUТЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIA и Assol. Оценивать их будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим украинского нацотбора на Евровидение станет шоумен Сергей Притула.

Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть онлайн в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший 8 февраля, начало в 18:00.