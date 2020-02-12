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Шоу-бизнес
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11 февраля 20, 13:08
У Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Энрике Иглесиас
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В то время, как пара держит личную жизнь подальше от лишних глаз, брат исполнителя решился объявить, что семья таки дождалась пополнения.
Лишь в конце января пресса пестрила заголовками о вероятной беременности жены популярного испанского певца Энрике Иглесиаса. 

Как сообщает издание Daily Mail, о рождении малыша Хулио Иглесиас рассказал совершенно случайно. Он общался с ведущими одной из чилийских радиостанций ADN. Журналист не мог обойти вниманием слухов о беременности жены его звездного брата. Мужчина поспешил заверить, что это правда и признался, что малыш уже появился на свет.

На просьбу радиоведущего прокомментировать очередной статус дяди, Хулио Иглесиас согласился ответить. Мужчина сказал, что уже стал дядей в третий раз. 

У моего брата сейчас трое детей. Он очень счастлив, – отметил мужчина.

Однако он категорически отказался называть пол младенца. Разглашать никакие семейные подробности не стали сами Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Супруги пытаются уберечь семью от чрезмерного внимания прессы и папарацци и редко афишируют даже наиболее знаковые события.

Напомним, что на обложке журнала HOLA! появилось эксклюзивное фото, на котором Анна Курникова и Энрике Иглесиас отдыхали во время морской прогулки на яхте в Майами. На снимке был ярко виден округлый живот Анны. Тогда звезда находилась на последних месяцах беременности, а роды планировали на март 2020 года.

Напомним, что в течение 18 лет Энрике Иглесиас и Анна Курникова находятся в отношениях. Только в декабре 2017 года Анна родила двойняшек Николаса и Люси, которые навсегда объединили звезд.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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