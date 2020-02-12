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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 февраля 20, 14:15
Натали Портман против гендерной дискриминации
Натали Портман
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Скандальный образ актрисы шокировал публику.
В Лос-Анджелесе отгремела 92-я церемония вручения всемирно известной кинопремии "Оскар". Ежегодно зрители с нетерпением ждут выхода звезд на красную ковровую дорожку для того, чтобы посмотреть и обсудить их образы. В этот раз много внимания привлек к себе наряд Натали Портман от Dior.

На атласной накидке звезды золотыми нитками вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали в этом году на премию. Таким образом, Натали остро подняла вопрос гендерной дискриминации в Голливуде.

Отметим, несмотря на скандал вокруг наряда, выглядел он довольно стильно и элегантно.
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