Натали Портман против гендерной дискриминации

В Лос-Анджелесе отгремела 92-я церемония вручения всемирно известной кинопремии "Оскар". Ежегодно зрители с нетерпением ждут выхода звезд на красную ковровую дорожку для того, чтобы посмотреть и обсудить их образы. В этот раз много внимания привлек к себе наряд Натали Портман от Dior.





На атласной накидке звезды золотыми нитками вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали в этом году на премию. Таким образом, Натали остро подняла вопрос гендерной дискриминации в Голливуде.





Отметим, несмотря на скандал вокруг наряда, выглядел он довольно стильно и элегантно.











