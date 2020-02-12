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11 февраля 20, 14:22
Экс-супруга Владимира Остапчука об угрозах шоумена
Елена Войченко
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Елена Войченко призналась, что не собирается отчаиваться.
Украинский шоумен Владимир Остапчук и его супруга Елена Войченко находятся на данный момент в процессе развода. После 12 лет брака и рождения двоих детей супруги громко и со скандалом на всю страну выясняют отношения. А все началось с резонансного заявления Елены, в котором она назвала причину развода – многочисленные измены Остапчука. Сам же артист в ответном интервью опроверг все угрозы и заявил, что благодарен жене за прожитые годы.

По словам Елены, Владимир Остапчук слишком загордился собой и захотел другой жизни, без семьи. Более того, журналистам программы "Зірковий шлях" удалось выяснить, что шоумен состоит в новых отношениях – с 33-летней девушкой-нотариусом по имени Кристина. Как утверждает Елена, все оправдания ее бывшего мужа – ложь, от чего ей очень больно. Ведь женщине пришлось оказаться "один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной".


 
"Я оптимист и из-за несправедливости не буду отчаиваться. Сделаю выводы, пойму причину и буду жить. Но когда речь идет о детях – нельзя делать вид, что нет их потребностей и нужд... Страшно оказаться один на один с влиятельным и беспринципным мужчиной, способным с легкостью врать миллионам. Больно, когда родной человек не просто обманывает и унижает, чтобы скрыть свои ошибки и слабости, а угрожает и манипулирует, чтобы уйти от ответственности. Но ложь – это ложь, даже если прятать ее за лицемерной улыбкой", – написала Елена Войченко.

Елена поблагодарила всех небезразличных людей за поддержку и выразила надежду, что Владимир Остапчук "одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей" – дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.



"Правда на моей стороне, в ней моя сила. А еще – в сотнях ваших писем, со словами поддержки и историями, такими похожими на мою. Получая сообщения и поддержку от многих, я поняла, что зря так долго молчала... Я очень благодарна каждому! Ваши слова и помощь очень важны. Благодаря вам не так страшно. К счастью, вранье – всегда вранье! Искусная игра – лишь игра. А безответственность не спрятать за грубыми шутками. Я все еще надеюсь и верю, что мужчина, так гордящийся собой, одумается и возьмет ответственность за свои поступки и детей. Можно понять желание жить только для себя и своих утех, но желание оставить детей с их матерью "в прошлой жизни", а при этом кичиться статусом "образцового отца" – невозможно. Несмотря ни на что, я как и раньше верю в лучшее, работаю, воспитываю детей и буду делать все, чтобы они были счастливы и ни в чем не нуждались", – подытожила Елена.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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