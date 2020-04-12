Ольга Сумская разоткровенничалась о трудном детстве

Кинозвезда рассказала о своем трудном детстве и ошибках молодости.





Как выяснилось, Ольга Сумская выросла в селе. В детстве, никто не восхищался ее внешностью, как сейчас:





«Я была „гадким утенком“…как надо мной меня издевались в детстве. Над моими очками. Над моим высоким ростом — я была самой высокой в классе», — призналась Сумская. Самое ужасное то, что даже родной отец называл ее «кочергой».





Такие издевательства и оскорбления со стороны окружающих привели к тому, что у нее у нее возникли сильные комплексы. По словам актрисы в молодости, она недооценивала свою внешность.





Кроме того, в начале своей карьеры она допустила еще одну ошибку, о которой жалеет до сих пор. Оказывается, Сумская после института получила приглашение играть в легендарном театре им. Леси Украинки. Актриса работала там в течение 10 лет и в один прекрасный день ее оттуда просто выгнали. Звезда жалеет, что не ушла с театра раньше и потеряла самое главное — время:





«…я только жалею, что не сделала этот смелый шаг самостоятельно, значительно раньше. То неприятие, которое я переживала тогда в течение 10 лет, сказалось» — сообщила женщина.





Также актриса призналась, что она баллотировалась в мэры, но ее бросили на амбразуру, хотя сама она не была готова. Это было настоящее испытание — ей предлагали квартиры и машины. Как утверждает Сумская, она понимала, что ей это ничего не даст.





«Я честна перед собой. И они, я думаю, это оценили и больше меня уважают за это», — отметила актриса.











