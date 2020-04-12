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11 апреля 20, 11:19
Певица Мадонна в трауре
мадонна
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Певица призналась, что 9 апреля, из-за COVID-19 из жизни ушли трое ее друзей.
Даже в условиях карантинного режима Мадонна старается не терять связь со своими поклонниками. В коротких видеороликах звезда рассказала, как проводит и эмоционально переживает период самоизоляции. Очередной заметкой на личной странице в инстаграме певица сообщила, что только за последние сутки она потеряла трех друзей из-за прогрессирования коронавируса.

Под сопровождение джазовой музыки в собственном кабинете за пишущей машинкой Мадонна призналась, что последней ночью даже не сомкнула глаз от боли и переживаний. 9 апреля из жизни ушли трое близких для нее людей: двоюродный брат, телохранитель и Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее музыку и помогал попадать в танцевальные чарты.

"Не каждый день мы проводим хорошо. Я не спала прошлой ночью ни минуты, а сегодня полностью разбита... За последние 24 часа я потеряла трех людей... Это повлияло на настроение. Сегодня был плохой день, с меня довольно", - отметила Мадонна.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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