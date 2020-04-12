Звезда фильмов о Гарри Поттере впервые станет отцом

Британский актер Руперт Гринт, который получил мировую известность благодаря роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, скоро станет отцом. Девушка Руперта, 28-летняя актриса Джорджия Грум, беременна. Для 31-летнего Руперта это будет первый ребенок.





Отметим, что роман Руперта и Джорджии начался еще в 2011 году. В 2018 году Гринт признался журналистам, что хочет остепениться и обзавестись семьей. Намекая на известную роль актера, у него спросили хотел бы он назвать сына Роном, на что Руперт ответил отрицательно.





Это хорошее имя. Но Гринт — трудная фамилия для сочетания с односложными именами

отметил он.

Однако актеру сразу же возразили фанаты "поттерианы", напомнив, что полное имя его героя было Рональд.











