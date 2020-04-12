Дочь Оли Поляковой во время карантина сбежала из дому

Старшая дочь Оля Поляковой – Маша, которая недавно получила травмы после падения с лошади, снова попала в неприятную ситуацию. На днях девочка сбежала из дома, чем очень расстроила свою звездную маму.





Оля Полякова проводит карантин со своей семьей на даче. Артистка признается, что сидеть сутки напролет с детьми оказалось для нее настоящим испытанием. Особенно сложно ей ужиться со старшей дочерью Машей. Об этом Оля рассказала во время прямого эфира с Анной Седоковой.

Суперблондинка призналась, что сидеть с детьми ей сложно. "Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать – это сложно", – рассказала Полякова во время игры "Правда или действие".













Артистка также призналась, что Маша недавно сбежала из дому, за что получила наказание.





"Я вчера у Маши сигарету нашла. Вейп. Теперь я его тоже курю. Я говорю: вчера моя дочка бросила курить, а я начала! Она вчера сбежала из дому на квадроцикле куда-то за три километра и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит", – поделилась Оля в беседе с Анной Седоковой.





Коллега Поляковой в ответ удивила историей о выходке своего чада – 15-летней дочери Алины: "Я как-то прихожу домой, а у нас за шторой бутылочка – с подружкой посидела".



