Анна Кошмал опубликовала откровенное фото

Украинская актриса Анна Кошмал стала популярной, благодаря роли старшей внучки Ивана Будько в сериале "Сваты".





Сейчас страница девушки в Instagram насчитывает более 460 тысяч фолловеров, а каждое ее новое фото получает сотни лайков и восторженных комментариев.





Так, на днях Анна опубликовала фото, где запечатлена в красном пиджаке, надетом на голое тело. Красная помада сделала яркий акцент в образе, а аккуратная укладка подчеркнула изящные черты лица актрисы.





"Женя Ковалева, я от вас в восторге!", "Ну бомба просто", "огонь", "тебе очень идет красный", "да уж, выросла Женька", - комментируют фото поклонники.











