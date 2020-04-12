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12 апреля 20, 14:12
Анна Кошмал опубликовала откровенное фото
Украинская актриса Анна Кошмал стала популярной, благодаря роли старшей внучки Ивана Будько в сериале "Сваты".
Сейчас страница девушки в Instagram насчитывает более 460 тысяч фолловеров, а каждое ее новое фото получает сотни лайков и восторженных комментариев.
Так, на днях Анна опубликовала фото, где запечатлена в красном пиджаке, надетом на голое тело. Красная помада сделала яркий акцент в образе, а аккуратная укладка подчеркнула изящные черты лица актрисы.
"Женя Ковалева, я от вас в восторге!", "Ну бомба просто", "огонь", "тебе очень идет красный", "да уж, выросла Женька", - комментируют фото поклонники.
Источник: https://telegraf.com.ua/