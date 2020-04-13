Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из детства

Накануне Пасхи телеканал "Украина" порадует зрителей грандиозным концертом "Українська пісня року", который выйдет в эфире в субботу, 18 апреля, в 22:00. Популярный певец Олег Винник, который в этот вечер подарит украинцам свои хиты, поделился трогательными детскими воспоминаниями о светлом празднике Пасхи.





В этом году украинцам придется отмечать один из главных религиозных праздников дома. Тем не менее, артист не расстраивается, ведь самым важным по-прежнему остается то, чтобы Воскресение Христово настало в душе.





"Для меня, как для верующего человека, Пасха всегда была и остается самым большим и светлым праздником. Раньше в этот день обязательно ходил в церковь на службу. Люблю это волнительное состояние, святое таинство, с огромным уважением отношусь ко всем традициям. В детстве помогал матери печь паски: взбивал белки, доставал куличи из печи, а затем самостоятельно украшал их. После церкви мы собирались всей семьей за столом и начинали пробовать пасхальные лакомства. Это было особенное время!" - рассказал Олег Винник в интервью каналу "Украина".





По словам певца, сейчас он тоже старается провести праздничный день вместе с родными и соблюдает традицию, которую "забрал с собой из детства".





"Заключается она в том, чтобы стукнуться друг с другом пасхальными яйцами, кто кого победит. А еще об лоб можно - так проверяется характер. Это всегда дарит радость за столом и дает возможность вновь почувствовать себя ребенком", - отметил артист.





Напомним, национальная музыкальная премия "Українська пісня року" была основана в 2004 году Михаилом Поплавским, а в 2019-м партнером мероприятия стал певец Олег Винник. Артисты говорят - объединились, потому что болеют за украинскую песню.





В концерте выступят самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK | Настя Каменских, DZIDZIO, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, TARABAROVA, MELOVIN, Павел Зибров, Михаил Поплавский, KHAYAT, DILEMMA и LAUD.



