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13 апреля 20, 10:36
Светлана Лобода поздравила старшую дочь с днем рождения
Светлана Лобода
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В четверг, 9 апреля девочке исполнилось 9 лет.
Популярная певица Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь Евангелину с днем рождения.

На своей странице в Instagram 37-летняя украинская артистка, живущая и работающая в России, разместила серию архивных кадров с дочерью. В подписи к снимкам звездная мама нежно поздравила Еву с днем рождения. 

"Моя любовь, мое счастье, моя жизнь. тебе сегодня 9. будь здорова, моя девочка. пусть Бог тебя оберегает", — написала Лобода.



В субботу, 11 апреля певица решила устроить дочери яркий праздник. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле Гарри Поттера в домашней обстановке: 

"Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже", — написала Лобода в подписи к снимкам, сделанным в разгар праздника на самоизоляции.

Напомним, у Лободы двое детей. Старшую дочь Евангелину певица родила от бывшего гражданского супруга, танцора и хореографа Андрея Царя. Младшую дочь Тильду звезда родила в мае 2018 года. Имя отца ребенка певица не раскрывает.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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