Светлана Лобода поздравила старшую дочь с днем рождения

Популярная певица Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь Евангелину с днем рождения.





На своей странице в Instagram 37-летняя украинская артистка, живущая и работающая в России, разместила серию архивных кадров с дочерью. В подписи к снимкам звездная мама нежно поздравила Еву с днем рождения.





"Моя любовь, мое счастье, моя жизнь. тебе сегодня 9. будь здорова, моя девочка. пусть Бог тебя оберегает", — написала Лобода.













В субботу, 11 апреля певица решила устроить дочери яркий праздник. Вечеринка по случаю дня рождения проходила в стиле Гарри Поттера в домашней обстановке:





"Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже", — написала Лобода в подписи к снимкам, сделанным в разгар праздника на самоизоляции.





Напомним, у Лободы двое детей. Старшую дочь Евангелину певица родила от бывшего гражданского супруга, танцора и хореографа Андрея Царя. Младшую дочь Тильду звезда родила в мае 2018 года. Имя отца ребенка певица не раскрывает.



