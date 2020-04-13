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13 апреля 20, 11:46
Принц Гарри отказался от своей фамилии
принц Гарри
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Просто не понравилась или обрывает все связи с семьей?
31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили из себя королевские полномочия и больше не представляют монаршую семью Великобритании.

После данного события, супруги сохранили титулы "Королевское Высочество", однако они не могут использовать его в коммерческих целях. Но, Гарри пошел дальше и отказался от своей фамилии Маунтбеттен-Виндзор и больше не пользуется ею в оформлении документов.  Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, во время путешествий из Канады в Великобританию, он заказывал билеты на свое полное имя — принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.

Стоит отметить, что наследник на престол так уже поступал ранее, когда учился в школе и во время службы в армии. 

К слову, принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в хороших отношениях с королевскими родственниками. Поэтому, скорее всего, герцог сделал это не принципиально и точно не для того, чтобы отдалиться от семьи. 



Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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