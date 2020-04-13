Принц Гарри отказался от своей фамилии

31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили из себя королевские полномочия и больше не представляют монаршую семью Великобритании.





После данного события, супруги сохранили титулы "Королевское Высочество", однако они не могут использовать его в коммерческих целях. Но, Гарри пошел дальше и отказался от своей фамилии Маунтбеттен-Виндзор и больше не пользуется ею в оформлении документов. Об этом сообщает The Sun.





По информации источника, во время путешествий из Канады в Великобританию, он заказывал билеты на свое полное имя — принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский.





Стоит отметить, что наследник на престол так уже поступал ранее, когда учился в школе и во время службы в армии.





К слову, принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в хороших отношениях с королевскими родственниками. Поэтому, скорее всего, герцог сделал это не принципиально и точно не для того, чтобы отдалиться от семьи.











