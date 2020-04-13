Андрей Данилко похвастался ценной покупкой

Известный артист Андрей Данилко (прославившийся благодаря образу Верки Сердючки), который рассказал, почему он постоянно ходит в кепке, похвастался ценной покупкой. Так, ему удалось приобрести уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow, который ранее принадлежал солисту группы "Queen" Фредди Меркьюри.





О том, что он решился приобрести легендарное авто 1974 года выпуска артист рассказал в интервью изданию "Сегодня". Артист признался журналистам, что никогда в лицо не видел свое приобретение, а специально лететь к нему, чтобы оценить покупку, у него желания особого нет. На данный момент артист решает вопрос о том, что делать с машиной дальше, ведь у него нет желания платить за содержание авто на стоянке.



