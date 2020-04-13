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Шоу-бизнес
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13 апреля 20, 12:00
Андрей Данилко похвастался ценной покупкой
Андрей Данилко
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Артист приобрел вещь, принадлежавшую ранее легендарному певцу.
Известный артист Андрей Данилко (прославившийся благодаря образу Верки Сердючки), который рассказал, почему он постоянно ходит в кепке, похвастался ценной покупкой. Так, ему удалось приобрести уникальный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow, который ранее принадлежал солисту группы "Queen" Фредди Меркьюри.

О том, что он решился приобрести легендарное авто 1974 года выпуска артист рассказал в интервью изданию "Сегодня". Артист признался журналистам, что никогда в лицо не видел свое приобретение, а специально лететь к нему, чтобы оценить покупку, у него желания особого нет. На данный момент артист решает вопрос о том, что делать с машиной дальше, ведь у него нет желания платить за содержание авто на стоянке.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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