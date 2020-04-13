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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 апреля 20, 12:02
Сын Шварценеггера повторил известную позу отца
Арнольд Шварценеггер
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22-летний Джозеф похвастался накачанными мускулами.
Известный американский бодибилдер и политик Арнольд Шварценеггер не скучает на карантине. Он проводит время на тренировках, заботится о животных с его фермы, а также жертвует деньги на борьбу с коронавирусом. Не скучает и его 22-летний сын Джозеф Баена. Свободное время он решил посвятить тренировкам, а также повторил одну из знаковых бодибилдерских поз своего отца.

Прекрасное время, чтобы попрактиковаться в позе
написал Баена в подписи к снимку в instagram.



Отметим, что Джозеф – внебрачный сын Шварценеггера и бывшей домработницы Милдред Баена.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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