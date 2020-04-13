Сын Шварценеггера повторил известную позу отца

Известный американский бодибилдер и политик Арнольд Шварценеггер не скучает на карантине. Он проводит время на тренировках, заботится о животных с его фермы, а также жертвует деньги на борьбу с коронавирусом. Не скучает и его 22-летний сын Джозеф Баена. Свободное время он решил посвятить тренировкам, а также повторил одну из знаковых бодибилдерских поз своего отца.





Прекрасное время, чтобы попрактиковаться в позе

написал Баена в подписи к снимку в instagram.













Отметим, что Джозеф – внебрачный сын Шварценеггера и бывшей домработницы Милдред Баена.



