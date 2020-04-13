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13 апреля 20, 23:11
Варнава о разнице между украинскими и российскими артистами
Варнава
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Телеведущая появилась в новом шоу.

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава рассказала "Медузе" о новом шоу, где звезды соревнуются, разделившись на мужчин и женщин. Журналисты отметили сходство передачи с украинским проектом "Хто зверху", который тоже вела Варнава. Телеведущая ответила, что менталитет играет роль.

- Да, это было одно из лучших шоу, к которому я была причастна, я там решила максимально быть собой. Я бы не хотела сравнивать "Хто зверху" и "Бой с герлс", вроде бы по смыслу похоже — тоже звезды соревнуются и тоже разделение на мужское и женское, но очень важно понимать, с кем ты ведешь проект, какая атмосфера на площадке. Менталитет двух стран разный, украинские и российские звезды отличаются друг от друга, - сказала Варнава. - — Мне казалось до определенного момента, что украинские артисты чуть смелее и готовы пойти на большее, не боятся быть смешными в кадре, и я боялась, что столкнусь с этой проблемой здесь, в России. Но была приятно удивлена, что и наши артисты кайфовали и радовались тому, что делали. Возможно, люди [за прошедшее время] научились радоваться, никакого пафоса, никаких загонов, они прекрасные, улыбаются, могут подыграть.

Варнава добавила, что на съемках было много неожиданных моментов даже для нее, чтобы эмоции были естественными.

В марте 2019 года Екатерина Варнава попала в "черный список" Министерства культуры Украины. В феврале 2020 года "Новый канал" подтвердил "КП" в Украине", что намерен оспорить решение СБУ и Минкульта о внесении Варнавы в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности. Однако директор звезды удивился и признался нашему журналисту, что впервые об этом слышит.
kp.ua
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