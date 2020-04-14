Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.52
USD
27.01
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 апреля 20, 09:49
Настя Каменских показала танец с подушками вместо платья
Настя Каменских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Настя Каменских удивила и рассмешила поклонников постельным образом.
Украинская певица Настя Каменских оригинально подходит к проведению карантина. Она постит фото и короткие видео, выходит в эфиры в Instagram и Tic Toc. На ее страницах в социальных сетях можно найти оригинальные снимки и видео, собирающие тысяч лайков и комментариев.

В очередной раз Настя Каменских порадовала и приятно удивила фанатов. Оказывается, подушки можно использовать не только для отдыха и сна на них, но и для создания образа. Да-да, Настя Каменских из двух подушек сделала себе мини-платье. Певица подпоясалась широким черным ремнем, подчеркнув свою талию и эффектно прикрыв грудь и бедра.

Оригинальный образ она создала для танца под заводную мелодию. Настя Каменских показала, как нужно танцевать ча-ча-ча в платье из подушек, а поклонники восхитились ее фигурой и попросили повернуться задом, намекая на то, что сзади певица абсолютно голая.

Видео Каменских записала дома на телефон. Певица танцует на фоне серой стены, на которой два выключателя и белый фигурки птиц, что еще раз доказывает, что даже артисты соблюдают карантин.



Источник: https://svidok.online/
Ещё по теме:
"Пьяная, да": Леся Никитюк ошарашила поклонников
Каменских рассказала об отношении мамы к ее супругу
Бейонсе вышла в люди в пикантном платье (ФОТО)
Потап рассказал, как делал предложение Насте Каменских
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Cardi B раздает по тысяче долларов своим фанатам
noimageБеременная Джамала показала округлившийся живот (ФОТО)
noimageТом Хэнкс об опыте заражения коронавирусом (ВИДЕО)
noimageВарнава о разнице между украинскими и российскими артистами
Лента новостей