Настя Каменских показала танец с подушками вместо платья

Украинская певица Настя Каменских оригинально подходит к проведению карантина. Она постит фото и короткие видео, выходит в эфиры в Instagram и Tic Toc. На ее страницах в социальных сетях можно найти оригинальные снимки и видео, собирающие тысяч лайков и комментариев.





В очередной раз Настя Каменских порадовала и приятно удивила фанатов. Оказывается, подушки можно использовать не только для отдыха и сна на них, но и для создания образа. Да-да, Настя Каменских из двух подушек сделала себе мини-платье. Певица подпоясалась широким черным ремнем, подчеркнув свою талию и эффектно прикрыв грудь и бедра.





Оригинальный образ она создала для танца под заводную мелодию. Настя Каменских показала, как нужно танцевать ча-ча-ча в платье из подушек, а поклонники восхитились ее фигурой и попросили повернуться задом, намекая на то, что сзади певица абсолютно голая.





Видео Каменских записала дома на телефон. Певица танцует на фоне серой стены, на которой два выключателя и белый фигурки птиц, что еще раз доказывает, что даже артисты соблюдают карантин.











