Том Хэнкс об опыте заражения коронавирусом (ВИДЕО)

На днях Том Хэнкс стал ведущим вечернего шоу SNL, не выходя из своего дома, поскольку карантин сегодня действует даже на ведущих телеканалах. Для съемок Хэнкс примерил черный классический костюм, а запись происходила на его кухне.





"Сейчас мы с женой Ритой Уилсон в порядке. Мы должны находиться дома, как и все. Этот костюм – первое, что я надел кроме спортивных штанов с 11 марта. Моей жене пришлось мне помогать, потому что я забыл, как его носить!" – отметил актер.





63-летний актер не смог не обойти тему пережитого коронавируса и свой образ жизни на карантине. Мужчина отметил, что в такое сложное время трудно оставаться веселым, особенно в эфире шоу, но он попытался быть оптимистом перед камерой.





Это странное время, чтобы пытаться быть смешным, но это все, что нужно SNL, поэтому давайте попробуем, черт возьми. Почему я ведущий? Ну, во-первых, я стал той самой знаменитой канарейкой в шахте для коронавируса. С тех пор, как мне поставили диагноз, я начал быть похожим на "Американского папашу": никто не хочет быть со мной очень долго и я заставляю людей чувствовать себя неловко, – пошутил Хэнкс.





Вместе с этим он упомянул Австралию и ее жителей, поскольку именно там ему и жене диагностировали коронавирус. Случилось это в марте 2020 года, когда он находился на континенте на съемках фильма "Элвис".





"Австралийцы фантастичны, они используют градусы Цельсия вместо Фаренгейта для измерения температуры. Поэтому, когда мне сказали, что у меня 36, я решил, что это очень плохо (нормальная температура человеческого тела в Фаренгейтах – 98,6). Оказалось, 36 это хорошо, а 38 – плохо. Именно так говорят актрисам в Голливуде", - добавил Хэнкс и выразил благодарность всем медицинским работникам, продавцам продуктовых магазинов и работникам ресторанов, которые поддерживают страну в непростых условиях общего карантина.



