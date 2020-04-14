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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 апреля 20, 10:58
Беременная Джамала показала округлившийся живот (ФОТО)
Джамала
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36-летняя певица опубликовала солнечные фото с животиком, снятые в уютной домашней обстановке.
Джамала прилежно документирует вторую беременность, радуя поклонником фотографиями на последних сроках. 

"Утренняя", - лаконично подписала снимки певица.

"Нежная, хрупкая! Такая красивая!" - пишут восхищенные фанаты, угадывая пол будущего ребенка. - "Такая прекрасная и настоящая", "В этот раз в ожидании дочурки!" 



Джамала во второй раз станет мамой уже очень скоро. Ранее она жаловалась, что в третьем триместре ее поджидали неприятности. 

"На последних месяцах беременности у меня две сложности: сон (никак не можешь комфортно улечься) и сухость кожи! Ты растягиваешься как шар и думаешь, больше некуда, - написала она. - Когда ты постоянно дома, кожа сохнет как-то особенно быстро".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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