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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 апреля 20, 11:16
Cardi B раздает по тысяче долларов своим фанатам
Cardi B
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Известная американская рэп-исполнительница Cardi B, которая собирается стать политиком, решила приобщиться к числу звезд, что жертвуют средства на борьбу с COVID-19, и отдаст миллион долларов на благотворительность.
На своей странице Instagram девушка опубликовала видео в домашнем стиле — без макияжа, в халате и с полотенцем на голове.

В обращении, артистка поблагодарила поклонников за поддержку ее бренда Fashion Nova и пообещала помочь им в этот нелегкий период. Одной из главных проблем, которую отметила звезда, является то, что люди не могут оплачивать счета и кормить семью. Поэтому Cardi B объединилась с бреном и в течение 42 дней, они будут ежечасно дарить нуждающимся поклонникам по тысяче долларов.

Для того чтобы стать участником, нужно рассказать почему именно тебе должны перечислить деньги, аргументировать проблему, отметить свою страницу (она должна быть открытой) в комментариях и ни в коем случае не врать. Исполнительница отметила, что обманывать ее не стоит, ведь она все проверит.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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