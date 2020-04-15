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15 апреля 20, 10:32
Екатерина Кухар изменила цвет волос (ФОТО)
Екатерина Кухар
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Судья проекта "Танцы со звездами" решила отойти от образа "роковой брюнетки".
Кардинальными изменениями внешности Екатерина Кухар поспешила поделиться на личной странице в инстаграме. Она призналась, что на время карантина ей пришлось забыть о маникюре и педикюре, а новый ритм жизни вдохновил на натуральность в имидже.

Балерина решила начать изменения с цвета волос: она перекрасилась из брюнетки в медово-коньячный блонд. Екатерина Кухар призналась, что над ее образом работал муж, который ранее имел парикмахерский опыт во время совместных гастролей. Как оказалось, любимый Александр Стоянов колдовал над естественным имиджем целых 15 часов.



Мой муж снова стал прилежным студентом. 15 часов работы и обновленная жена – знакомая незнакомка у него в постели, – прокомментировала Екатерина Кухар.

Фоловеры звезды быстро оценили новый образ кумира и вынесли свой вердикт – натуральность к лицу балерине. Поклонники не скупились на комплименты и заметили, что муж Екатерины настоящий мастер: "Мужу браво! Вам очень подходит", "Вы стали нежнее с этим цветом волос, более естественной и натуральной", "С этим цветом волос вы стали нежной девочкой, а были роковой стервой".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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