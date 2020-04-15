Виталий Козловский признался, кто его вторая половинка

Вероятно, артист устал молчать, и в интервью программе "ЖВЛ" признался, что его сердце занято, а также рассказал про проблемы в творческой деятельности.





Избранницей звезды стала его концертный директор Юлия Бакуменко. В романе пару подозревали уже давно, ведь что девушка, что Виталий часто публикуют снимки вместе.





Сейчас же, Козловский уточнил, что именно вторая половинка делает его по-настоящему счастливым.





Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением,

сказал Виталий.



















