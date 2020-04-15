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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 апреля 20, 10:49
Виталий Козловский признался, кто его вторая половинка
Виталий Козловский
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После громкого расставания с Раминой, Виталий Козловский тщательно скрывал подробности своей личной жизни.
Вероятно, артист устал молчать, и в интервью программе "ЖВЛ" признался, что его сердце занято, а также рассказал про проблемы в творческой деятельности.

Избранницей звезды стала его концертный директор Юлия Бакуменко. В романе пару подозревали уже давно, ведь что девушка, что Виталий часто публикуют снимки вместе. 

Сейчас же, Козловский уточнил, что именно вторая половинка делает его по-настоящему счастливым. 

Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением,
сказал Виталий.






Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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