Ольги Фреймут гордится своим происхождением

Многие украинские знаменитости чаще всего родом из маленьких городов и сел, а также родились в семьях обычных людей. Достичь успеха с самых низов сложно, однако — возможно. Ольга Фреймут на своем примере решила показать фанатам, как ее происхождение и воспитание повлияли на карьеру. На странице в Instagram звезда опубликовала публикацию, в которой рассказала про свой секрет успеха.





Мені часто натякають, що я дівчина з села — і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні за яких обставин я б не попрощалася зі своєю провінційністю — пишаюся своїм походженням, у ньому моя сила та унікальність,

призналась знаменитость.





Ольга родом из города Новый Роздол, что во Львовской области. В публикации она подчеркнула, что самыми главными людьми, которые повлияли на ее успех являются родители.





Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку у життя. Завдяки підтримці батьків. Гарній освіті. Та етикету. Королівські манери щодня зробили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет - перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!

подчекрнула Фреймут.





К тому же, ведущая сообщила, что начала работу над авторским марафоном, в котором хочет поделиться своими знаниями со всеми желающими.



