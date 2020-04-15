Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.65
USD
27.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 апреля 20, 10:52
Ольги Фреймут гордится своим происхождением
Ольга Фреймут
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Она призналась, что никогда не попрощается со своей провинциальностью.
Многие украинские знаменитости чаще всего родом из маленьких городов и сел, а также родились в семьях обычных людей. Достичь успеха с самых низов сложно, однако — возможно.  Ольга Фреймут на своем примере решила показать фанатам, как ее происхождение и воспитание повлияли на карьеру. На странице в Instagram звезда опубликовала публикацию, в которой рассказала про свой секрет успеха.

Мені часто натякають, що я дівчина з села — і там мені місце. І що це село ніколи з мене не вийде. Ні за яких обставин я б не попрощалася зі своєю провінційністю — пишаюся своїм походженням, у ньому моя сила та унікальність,
призналась знаменитость.

Ольга родом из города Новый Роздол, что во Львовской области. В публикации она подчеркнула, что самыми главными людьми, которые повлияли на ее успех являются родители.

Невиразній мені, дівчинці Олі з Нового Роздолу, вдалося втілити казку у життя. Завдяки підтримці батьків. Гарній освіті. Та етикету. Королівські манери щодня зробили з моєю долею чудеса. Бо хто сказав, що етикет - перевага багатих та титулованих? Етикет доступний кожному!
подчекрнула Фреймут.

К тому же, ведущая сообщила, что начала работу над авторским марафоном, в котором хочет поделиться своими знаниями со всеми желающими.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Победительница Зважені та щасливі. Участники шоу ДО и ПОСЛЕ
Звезды в школе: 15 фото из личных архивов (ФОТО)
Фреймут призналась, что раньше боялась выйти замуж
Ольга Фреймут рассказала о семейных традициях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Сергей Притула о должности мэра Киева
noimageСедокова об отношениях между экс-участницами "ВИА Гры"
noimageВиталий Козловский признался, кто его вторая половинка
noimageЕкатерина Кухар изменила цвет волос (ФОТО)
Лента новостей