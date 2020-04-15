Седокова об отношениях между экс-участницами "ВИА Гры"

Группа "ВИА Гра", продюсером которой является Константин Меладзе, долгое время была на пике популярности. Песни коллектива до сих пор любят и поют многие поклонники, даже несмотря на то, что состав группы постоянно меняется.





Так, экс-участница "золотого состава" Анна Седокова в прямом эфире с украинской исполнительницей Олей Поляковой удивила подробностями отношений с коллегами.





Анна призналась, что Константин Меладзе манипулировал девушками и создавал нездоровую конкуренцию, тем самым накаляя отношения между участницами. Несмотря на то, что частью группы звезда была два года, она уточнила, что не поддерживает общение с Верой Брежневой и Надеждой Грановской.





Мы объявили друг другу холодную войну. Она, в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: „Кто станет моей музой сегодня?“. Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше,

сказала Седокова.





Также во время разговора с Поляковой девушка затронула тему теперешней популярности "ВИА Гры". По словам Анны, группа не развивается из-за супружеских отношений продюсера и Веры Брежневой.





Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…

уточнила звезда.











